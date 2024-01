Australia Open 2024, Musetti non risponde presente: crolla e cede in rimonta al 5° a Van Assche

Lorenzo Musetti non c’è. Agli Australian Open 2024 arriva un’altra delusione per il tennista carrarino, che dopo una battaglia di 3h e 45′ cede in cinque set contro il talento classe ’04 Luca Van Assche, vincitore con il punteggio di 6-3 3-6 6-7(5) 6-3 6-0. Un crollo verticale per la testa di serie n°25 del tabellone, il quale ha ceduto gli ultimi nove games dell’incontro e deve rinviare l’appuntamento con il terzo turno in quel di Melbourne. Per il secondo Slam di fila è un tennista d’oltralpe a elimianre il carrarino in cinque set: agli US Open ci pensò Titouan Droguet, anche in quel caso rimontando da due set a uno di svantaggio.

LA PARTITA – Van Assche scatta meglio dai blocchi di partenza, concedendo poco al servizio e strappandolo all’avversario nel quarto game per portarsi avanti di un break. Musetti è costretto ad annulla una palla del doppio break sull’1-4, ma una volta tenuto il servizio è lui a non concretizzare due occasioni per rimettersi in carreggiata. Al secondo set point il francese si prende il set per 6-3.

Il carrarino sale notevolmente al servizio a partire dalla seconda frazione, in cui solamente due volte permette al francese di arrivare a trenta nei games di risposta. Un break piazzato nel sesto game decide il parziale in favore di Lorenzo per 6-3. Nel terzo set tornano gli alti e bassi, da entrambe le parti: Van Assche sale avanti di un break sul 3-1, salvo restituirlo immediatamente e non sfruttare poi altre tre palle break sul 3-2. Musetti impatta sul 3-3 e da quel momento i servizi la fanno da padrona fino al tie-break, dove l’allievo di Tartarini sale 3-1, poi 5-3 e chiude per 7 punti a 5.

Il tennista transalpino sembra leggermente più a corto di energie rispetto al nostro, ma in apertura di quarto set non concede granché alla battuta. Musetti non riesce quindi a prendere il sopravvento e sul 3-3 alla seconda palla break cede la battuta. Purtroppo il parziale si allunga, il francese prende fiducia e vince tre games di fila per un altro 6-3 con cui si va al quinto.

Musetti non riesce più a sfondare il nuovo muro eretto da Van Assche, il cui parziale diventa prima di sei a zero con il break, poi di sette games a zero per andare a condurre 3-0 nella frazione decisiva dopo aver annullato ben 4 palle del controbreak. Musetti inizia a innervosirsi anche a causa del caloroso pubblico di fede francese e con un rovescio steccato perde di nuovo il servizio. La striscia del classe ’04 francese non viene più interrotta e termina con il 6-0 con dieci games filati.