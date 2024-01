Djokovic-Popyrin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Novak Djokovic se la vedrà contro Alexei Popyrin nel secondo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Dopo il sofferto esordio contro Prizmic, il numero uno al mondo nonché detentore del titolo torna in campo per un impegno sulla carta agevole. Guai però a sottovalutare Popyrin, beniamino di casa che ha un tennis potenzialmente pericoloso. Nole partirà ampiamente favorito e si appresta a scrivere l’ennesimo record di una strepitosa carriera. Nell’unico precedente, Djokovic s’impose per 2 set a 0 in quel di Tokyo nel 2019.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Popyrin scenderanno in campo oggi, mercoledì 17 gennaio. I due giocatori sono pianificati come quarto e ultimo incontro sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane (al termine di Sabalenka-Fruhvirtova). La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di Djokovic nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.