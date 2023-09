Atp Zhuhai 2023: Khachanov rimonta McDonald, Karatsev sorprende Norrie

Sono andati in archivio i quarti di finale dell’Atp 250 di Zhuhai 2023, in Cina. Continua il buon torneo di Khachanov, che batte in rimonta McDonald al terzo set. 4-6 6-4 6-4 il punteggio a favore del tennista russo, che prima di questa settimana aveva vinto l’ultima partita agli ottavi di finale del Roland Garros contro Sonego prima dei problemi fisici. In semifinale troverà un altro giocatore in ripresa, l’americano Korda, che si è sbarazzato in un’ora e 12 minuti di Etcheverry con il punteggio di 6-1 6-2. Il classe 2000 sta cercando continuità dopo la deludente stagione sul cemento, chiusa con le sconfitte all’esordio a Cincinnati, a Flashing Meadows e a Washington e quella al secondo turno a Toronto. Dall’altra parte del tabellone Norrie conferma il suo periodo negativo con la sconfitta contro Karatsev. Il russo è più freddo nei momenti decisivi e vince entrambi i tie-break 7-5 accedendo alle semifinali con un doppio 7-6(5) in quasi due ore e mezza di gioco. Karatsev affronterà Nishioka, che ha vinto 6-4 7-5 contro il rientrante Struff, fermo dalla sconfitta negli ottavi ad Halle contro Bublik a fine giugno. Ottimo prova del giapponese, che non vinceva tre partite in fila dal Roland Garros. Nella parte alta del tabellone troviamo quindi le teste di serie 1 e 4, Khachanov e Korda, mentre nella parte bassa la numero 8 Nishioka e Karatsev, che non era nei primi 8 del tabellone.