Scoppia il caos in F1 dopo il durissimo attacco alla Ferrari: “Ha barato”, le sue parole scuotono il paddock, ecco cosa sta accadendo

Un vero e proprio caos sta per scoppiare in Formula 1. Anzi, è una sorta di terremoto vero e proprio considerato come l’attacco alla Ferrari sia cruento. Il tutto a poche ore dal Gran Premio di Austria, sul circuito di Spielberg, quello “casalingo” per la Red Bull. Leclerc, con un giro in Q3 pazzesco, ha conquistato la prima fila accanto a Norris mentre Lewis Hamilton partirà dalla seconda fila.

Evidentemente il nuovo fondo ha dato un aiuto importante alla monoposto rossa che potrebbe giocarsi anche le sue carte in Austria, sebbene la McLaren abbia nuovamente dimostrato di essere di un altro passo. I tifosi della Ferrari hanno però salutato con grande ottimismo questo risultato e sperano ora in una gara da protagonisti.

“La Ferrari ha barato con il motore”: la rivelazione shock

Come detto, però, arrivano anche accuse pesantissime nei confronti della Ferrari. Helmut Marko, dirigente della Red Bull, in un’intervista al De Telegraaf, ci è andato giù durissimo parlando di Max Verstappen. “Penso che avremmo potuto lottare per il titolo nel 2020, se solo la Ferrari – come si è scoperto – non avesse barato con il motore” ha sostenuto riferendosi al titolo iridato conquistato dal pilota olandese nel 2021.

Nel 2020, Mondiale caratterizzato dal Covid, fu Lewis Hamilton a laurearsi Campione del mondo. E la Ferrari cosa c’entra in tutto ciò? La spiegazione arriva proprio da Marko. “Questo ha dato alla Mercedes la motivazione per spingere al massimo la propria power unite fare un ulteriore salto di qualità”.

Marko ha poi rivelato come nella stagione successiva la Honda di fatto si regolò di conseguenza. “Anche la Honda ha poi aumentato gli investimenti e nel 2021 per la prima volta abbiamo avuto un propulsore davvero competitivo”.