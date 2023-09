Serie C 2023/24: a valanga Triestina e Lumezzane, vince anche la Fiorenzuola

Nella quinta giornata del Girone A di Serie C 2023/24 arriva una gran vittoria della Triestina, che passo per 3-0 sul campo della Pro Patria e sale momentaneamente al quarto posto in classifica. A firmare la vittoria per gli alabardati sono state la doppietta di Lescano e il gol di Struna. Non si sblocca invece l’Alessandria, che crolla nel finale e perde 3-0 in casa con la Lumezzane. Nonostante una gara condotta per larghi tratti e numerose occasioni sprecate, arriva così una nuova sconfitta per la compagine piemontese, che rimane in fondo alla graduatoria con un solo punto. Le reti degli ospiti sono firmate da Malotti su punizione, e nel recupero da Poledri e Capelli. La formazione bresciana agguantà così la Triestina in quarta posizione a quota 9 punti.

Esce dalla zona calda invece la Fiorenzuola, che supera il Trento per 2-1 e si porta a 6 punti in classifica. Decisive le reti di Ceravolo e Gonzi, mentre non basta il gol di Attys ai trentini, che rimangono in zona playoff con 8 punti. L’unico pareggio di giornata finora è l’1-1 tra Novara e Giana Erminio, che non riescono a fare un passo verso la zona salvezza. Non arriva dunque la prima vittoria per il Novara, che era passato in vantaggio grazie a Scappini. A guastare la festa dei piemontesi ci ha pensato nel recupero il subentrato Perna, che regala così un punto alla propria formazione.