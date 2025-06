Ciro Immobile è pronto a liberarsi dal Besiktas con una buonuscita e a firmare il contratto che lo legherà al Bologna per una stagione (con opzione per una seconda).

Manca solo il via libera definitivo del Besiktas, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, poi Ciro Immobile si libererà dal club turco e sarà pronto a tornare in Serie A, con la maglia del Bologna.

Vincenzo Italiano avrà, quindi, un attaccante da affiancare a Castro e Dallinga (che sarà pronto ai primi d’agosto dopo un’operazione di “sports ernia”), con caratteristiche diverse da entrambi, qualità e tanta esperienza da portare al suo nuovo club.

La buonuscita e il nuovo contratto

Immobile ha ancora un anno di contratto da 6 milioni di euro con il club turco e ha chiesto una buonuscita di 2,5-3 milioni per risolvere l’accordo fino al 2026. Il Besiktas sembra essersi convinto a versare la cifra, per poter risparmiare l’altra metà.

A quel punto il Bologna gli farà sottoscrivere un accordo da un anno più uno a 1,8 milioni più bonus

L’ex capitano della Lazio lascerà la Turchia dopo una sola stagione, in cui ha messo a segno 15 gol in 30 partite di SuperLig e ha conquistato una Supercoppa nazionale, vinta battendo il Galatasaray 5-0, gara in cui ha segnato una doppietta.