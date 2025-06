Il Chelsea è avanti contro il Benfica, ma il match è stato sospeso nei minuti finali: il motivo.

Chelsea e Benfica è il match che conclude il primo giorno della fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Dopo il derby brasiliano delle 18:00 tra Palmeiras e Botafogo, terminato 1-0 per gli uomini di Abel Ferreira, alle 22:00 è andato in scena il secondo ottavo di finale di giornata. In campo sono scese due europee: il Chelsea e il Benfica.

In vantaggio sono stati i blues, avanti 1-0 contro i lusitani. Decisiva, fino a questo momento, è risultata la punizione trasformata da Reece James al 64′, in cui però ha delle responsabilità anche il portiere Trubin che avrebbe potuto fare decisamente meglio. Gli uomini di Maresca hanno meritato il vantaggio al cospetto del Benfica che non ha affatto offerto una buona prestazione. La partita, però, è stata sospesa all’86’.

Mondiale per Club, Benfica-Chelsea sospesa: il motivo

All’86’ l’ottavo di finale tra Benfica e Chelsea è stato sospeso. Il motivo, come già successo altre volte nel corso di questo Mondiale per Club, è riconducibile al rischio di condizioni meteo avverse. Il cielo sopra il Bank of America Stadium di Charlotte si è annuvolato minacciosamente.

I blues, che avevano terminato la fase a gironi al secondo posto alle spalle del Flamengo – le altre due compagini del gruppo D erano Espérance e Los Angeles FC -, ai quarti di finale troverebbero un’altra brasiliana: il Palmeiras. La sfida si disputerebbe sabato 5 luglio alle ore 3 italiane.