Il Milan saluta Joao Felix con un post sui suoi profili social dopo soltanto sei mesi dall’arrivo avvenuto nello scorso mercato di gennaio.

Le strade di Joao Felix e del Milan si separano. A darne l’annuncio ufficiale è stato lo stesso club rossonero attraverso un post sui suoi canali social.

“Thank You Joao, all the best for the future”, ovvero: “Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro, João!”. Di fianco al messaggio anche un quadrifoglio verde e l’hashtag #SempreMilan.

Il portoghese, dal canto suo, ha risposto con un “Grazie”, accompagnato da un cuoricino rosso e uno nero.

Il classe 1999 ora farà ritorno al Chelsea, suo club di appartenenza, con un bottino di tre gol e un assist in poco più di 1000 minuti giocati, in Serie A.