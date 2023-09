Real Madrid, Vinicius salta il derby con l’Atletico per gastroenterite

Niente derby di Madrid per Vinicius. L’attaccante del Real non prenderà parte alla partita di stasera alle 21:00 contro l’Atletico Madrid a causa di una gastroenterite. Nell’ultima conferenza stampa, Ancelotti aveva sottolineato le buone condizioni di Vinicius dopo il recente infortunio muscolare: “Oggi si è allenato molto bene e sarà in rosa. Domani decideremo che ruolo potrà ricoprire”, aveva detto il tecnico italiano alla vigilia. Un caso di gastroenterite aveva colpito anche Jude Bellingham, ma l’ex Dortmund è recuperato per l’impegno del Wanda Metropolitano.