Max Verstappen, per la prima volta dal 2016, si è trovato in una situazione davvero singolare: che cosa è successo.

Max Verstappen si prepara alle prossime sfide della sua carriera, che dopo meno di 10 anni in F1 è semplicemente impressionante. In virtù dei suoi quattro titoli mondiali conquistati, è considerato già adesso uno dei piloti più forti della storia dell’automobilismo, e non soltanto per una questione di risultati ma anche per le incredibili emozioni che in questo lasso di tempo è stato capace di donare ad appassionati, tifosi e addetti ai lavori.

Nel 2025 sarà molto difficile che riesca a laurearsi campione del mondo per la quinta volta, specialmente perché la McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sembra decisamente più performante della Red Bull di Max Verstappen. In ogni caso, non abbiamo dubbi che fino a quando la matematica non lo condannerà, ci sarà la speranza di vederlo fare a dir poco la differenza in pista: anche se, in vista del week end in Austria, è successo qualcosa che non accadeva dal 2016.

Formula Uno, a Verstappen non capitava dal 2016: di cosa si tratta

Al GP d’Austria, Max Verstappen cercherà di ottenere l’ennesimo risultato positivo in quella che è la pista di casa del suo team. L’olandese della Red Bull ha vinto al Red Bull Ring nel 2018, 2019, 2021 per due volte e 2023. Tuttavia, quest’anno sarà un po’ più particolare per il fuoriclasse ex Toro Rosso, perché dovrà fare i conti con l’assenza di Gianpiero Lambiase. Parliamo del suo ingegnere di pista e del responsabile racing della Red Bull.

Come riportato dal De Telegraaf, si tratta della prima assenza dal maggio 2016, quando è di fatto iniziata la collaborazione con Verstappen. Le ragioni dell’assenza sono legate a motivazioni personali. Comunque, già per il Gran Premio d’Inghilterra dovrebbe essere tornato tranquillamente in pista a darsi da fare insieme al pilota che segue da quasi dieci anni. Ma chi lo sostituirà in terra austriaca? A quanto pare, e anche in questo caso a riportarlo ci ha pensato il De Telegraaf, al Red Bull Ring ci sarà Simon Rennie al posto di Gianpiero Lambiase.

Si tratta di un ingegnere inglese di 45 anni che ha lavorato per molti anni con Daniel Ricciardo, ex compagno di squadra di Max Verstappen. Dopodiché, si è dedicato maggiormente a un ruolo più interno e meno collegato agli eventi in pista, per sua stessa richiesta nel 2018. Detto ciò, non ci sarebbe alcuna preoccupazione per Verstappen, perché ha un rapporto di lunga data con il tecnico 45enne, essendo quest’ultimo a capo del programma simulatore della Red Bull.