MotoGp, ancora Marc Marquez a trionfare in una gara Sprint: partito dalla quarta posizione, si è classificato davanti al fratello e a Bezzecchi.

MotoGp | Marc Marquez ha vinto la Gara Sprint del gran premio di Assen. Lo spagnolo, autore di una gran partenza dalla quarta casella, ha chiuso davanti a suo fratello Alex e Bezzecchi.

Quarto Di Giannantonio, quinto Pecco Bagnaia. Out Quartararo, che partirà davanti a tutti in gara domani, dopo aver trionfato nelle qualifiche, caduto mentre era in quarta posizione. Con lui, al palo anche Raul Fernandez e Mir.

Marc porta a 43 punti il suo vantaggio in classifica su suo fratello Alex, Pecco Bagnaia a -117.

Le parole di Marc Marquez

“Durante le qualifiche di questa mattina non potevo permettermi di fare altri errori e sono rimasto il più tranquillo possibile cercando di tenere sotto controllo la situazione. In gara ho cercato di non esagerare e fare gravi errori, era importante arrivare in fondo, speriamo domani in gara di gestire la curva 11, il mio punto debole su questa pista”. Così Marc Marquez, pilota della Ducati ufficiale, al termine della sprint del Gp di Olanda.