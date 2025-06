L’Inghilterra si laurea campione d’Europa battendo la Germania nella finale degli Europei U21.

L’Inghilterra U21 è, nuovamente, campione d’Europa. I Tre Leoni hanno vinto 3-2 una rocambolesca finale contro la Germania. Le due nazionali hanno dato vita a uno spettacolo da applausi allo Stadion Thelné pole di Bratislava.

Europei U21, l’Inghilterra batte la Germania 3-2: il resoconto del match

I ragazzi di Lee Carsley si sono portati subito in vantaggio, al 5′, con Harvey Elliott (quinto gol, il quarto nella fase a eliminazione diretta dopo la rete alla Spagna ai quarti e la doppietta ai Paesi Bassi in semifinale, in sei partite per il giocatore del Liverpool). Al 24′, Hutchinson ha raddoppiato portando sul 2-0 gli inglesi. La partita sembrava ormai in discesa, ma nel finale del primo tempo, al 46′, Weiper – su assist di Nebel – ha dimezzato lo svantaggio portando i suoi all’intervallo sotto di un solo gol.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da England football team (@england)

Al 61′, a iscriversi al tabellino dei gol – dopo averlo già fatto a quello degli assist – è stato Nebel che ha pareggiato i conti sul 2-2, punteggio con cui si sono conclusi i 90′. Ai supplementari, però, gli uomini di Antonio Di Salvo si sono fatti trovare impreparati. Al 92′, dopo un minuto e trenta dall’inizio dell’extra time, è arrivata la rete di Jonathan Rowe che ha consegnato il titolo all’Inghilterra. Ma le emozioni non sono terminate alla rete inglese, al 120′ la Germania con Röhl ha rischiato di riagguantare la partita. La conclusione da fuori area del giocatore del Friburgo si è infranta sulla traversa.

Europei U21, trionfa ancora l’Inghilterra: l’albo d’oro

L’Inghilterra ha bissato il titolo del 2023, ottenuto battendo 1-0 in finale la Spagna, e si è confermata campione d’Europa under 21 anche nel 2025. Per i Tre Leoni è il quarto trionfo nella storia: il primo era arrivato nel 1982 in finale contro la Germania Ovest mentre il secondo nel 1984 contro la Spagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da England football team (@england)

In tutti i successi in campo europeo U21, dunque, i Tre Leoni hanno sempre confermato il titolo vinto nell’edizione precedente. Nell’albo d’oro, l’Inghilterra sale al secondo posto. Al primo, appaiate con cinque successi a testa, ci sono Spagna e Italia.