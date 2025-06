Nel nuovo contratto che legherà Cristiano Ronaldo all’Al Nassr fino al 2027 anche bonus e benefit apposta per il campione ex Juventus e Real Madrid, tra cui un jet privato.

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente rinnovato il suo contrato con l’Al Nassr fino al 2027, con uno dei contratti più ricchi della storia dello sport. Ma non si tratta solo di denaro, infatti, non mancherà qualche benefit che ha reso l’offerta impossibile da rifiutare.

“La storia continua. Cristiano Ronaldo rimane all’Al Nassr fino al 2027”. Il messaggio con cui il club saudita ha annunciato che il campione portoghese proseguirà per altre due stagioni la sua avventura con la società in cui è sbarcato nel 2023 dopo essersi svincolato dal Manchester United.

Ovviamente, a pesare, in ogni senso, sul piatto della bilancio è stato anche il ricco contratto offerto dall’Al Nassr. E’ stato il Sun a ricostruire i dettagli: per l’ex Juventus si parla di circa 200 milioni di euro annui, vale a dire circa 3.4 milioni a settimana.

Ma non è tutto. CR7, infatti, firmando il rinnovo, ha acquisito anche il 15% delle azioni del club, con un valore che si aggira intorno ai 33 milioni di euro, e ha ricevuto un bonus alla firma di 24.5 milioni, a cui se ne aggiungeranno ulteriori 38 se dovesse rimanere anche nel secondo anno.

I bonus

Ma l’attaccante portoghese riceverà anche 800mila euro per ogni gol segnato, quota che si alzerà del 20% al secondo anno. Ogni assist varrà invece 40mila euro, cifra che aumenterà anche’essa del 20% al secondo anno. In caso l’Al Nassr dovesse vincere il campionato, inoltre, Ronaldo intascherà un bonus di 8 milioni, mentre saranno 4 qualora dovesse conquistare la classifica cannonieri. Se la squadra saudita si qualificherà alla prossima Champions League asiatica, e riuscirà a vincerla, per Cristiano ci saranno altri 6.5 milioni.

I benefit

L’Al Nassr, inoltre, qualora non bastasse, metterà a disposizione del giocatore un jet privato, dal valore di circa 4 milioni di euro, e un contratto di sponsorizzazione con l’Arabia Saudita da circa 60 milioni. Inoltre, per ogni necessità, Ronaldo potrà contare su uno staff di 16 persone che lavoreranno per lui a tempo pieno: tra questi, tre autisti, quattro domestici, due cuochi, tre giardinieri e quattro addetti alla sicurezza.