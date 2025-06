F1, nel GP d’Austria è ancora pole per la McLaren: Norris guarda tutti, secondo Leclerc con la Ferrari che convince.

Continua la favola McLaren che sta tingendo di arancione ogni weekend di Formula 1. In Austria Lando Norris domina davanti a tutti e con un tempo di 1:03.971 conquista una pole straordinaria – la terza della stagione corrente, nonché la prima a Spielberg.

Per i tifosi Ferrari c’è finalmente una bella notizia: alle spalle dell’inglese, infatti, c’è Charles Leclerc (1:04.492) . Il monegasco, a sorpresa, riesce a battere l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri (che arriva così terzo a 1:04.554), e si aggiudica il secondo posto in vista della gara di domani delle 15:00.

F1, GP d’Austria: bene anche Hamilton

Ad inseguire il trio di partenza c’è Lewis Hamilton in Ferrari, che per pochissimo si ritrova solo in quarta fila (1:04.582) – anche se l’ex campione del mondo sarà investigato per unsafe release dopo la sessione.

Sebbene il circuito sia di proprietà Red Bull, le due vetture “con le ali” terminano lontane dalla vetta. Max Verstappen completa le qualifiche al settimo posto (1:04.929), complice la bandiera gialla che gli complica i giochi, mentre per Yuki Tsunoda c’è solo il 18esimo posto.

Quinta fila per l’italiano Kimi Antonelli, che reduce dagli esami di maturità da poco conclusi, si piazza in nona posizione (con un tempo di 1:05.276) accanto a Pierre Gasly (1:05.649) con l’Alpine.