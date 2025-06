La Juventus ha scelto il difensore: il colpo per rinforzare il reparto centrale del club bianconero arriva dall’Arabia Saudita, ecco di chi si tratta

La Juventus deve rinforzarsi in difesa. Acquistare un centrale è ormai una priorità, soprattutto dopo i gol incassati dal Manchester City ed i limiti evidenti di alcuni calciatori. L’infortunio di Savona – peraltro non brillante nel ruolo di braccetto – le condizioni precarie di Gatti e Bremer, un Kelly non performante hanno di fatto sancito l’urgenza di dover ingaggiare dal mercato un centrale.

Sono diversi i nomi al vaglio della dirigenza, considerato come l’esigenza è ben chiara e palese: serve un calciatore giovane e forte ma soprattutto pronto ed in grado di giocare da titolare. Ecco perché la dirigenza vaglia solo nomi di livello, tra cui il giovane Leoni del Parma, che ha mostrato le sue abilità nel campionato appena terminato, ma anche Balerdi dell’Olympique Marsiglia, Aguerd oltre a diversi altri profili.

Juve, un ex City per Tudor: che colpo

Tra i tanti profili sondati e studiati nelle ultime ore, sta scalando posizioni un calciatore di sicuro affidamento, Aymeric Laporte. Centrale spagnolo con un passato al Manchester City, 31 anni, vuole assolutamente tornare a giocare in Europa dopo le ultime due stagioni disputate in Arabia Saudita, nell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il classe ’94 nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze con cinque reti all’attivo (20 partite e quattro gol solo nella Saudi Pro League) mostrando come sia ancora integro e soprattutto capace di giocare ad alti livelli nonostante abbia lasciato la Premier League.

Il suo trasferimento era arrivato dopo le sei stagioni disputate a Bilbao e le cinque proprio a Manchester agli ordini di Guardiola. Nel 2023 il trasferimento in Arabia Saudita in cambio di un assegno da 23 milioni di euro girato al City. Lo stipendio, invece, ancor più corposo, ben 25 milioni di euro l’anno.

Cifre nemmeno lontanamente proponibili a Torino ma Laporte sarebbe ben lieto di dare una netta sforbiciata ai suoi emolumenti per tornare a giocare in un calcio competitivo come quello europeo e provare una nuova avventura in Italia ad alti livelli.