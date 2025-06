Il Napoli è pronto a piazzare il terzo colpo del suo calciomercato estivo, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci.

Entra sempre più nel vivo il calciomercato del Napoli, con il club azzurro che, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, si appresta a piazzare il terzo colpo di questa estate. Sarà Noa Lang, esterno offensivo del Psv Eindhoven a rinforzare ulteriormente la squadra campione d’Italia.

