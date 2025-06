Moto3, terribile incidente per il pilota romano Lunetta: le condizioni del giovane centauro del Team Sic58 trasportato al centro medico e poi in ospedale

La gara di Moto3 disputata ad Assen ha vissuto momenti davvero drammatici. Lunetta, pilota del Team Sic58, è stato vittima di un terribile incidente nel penultimo giro della gara poi sospesa con bandiera rossa. Nella caduta è stato colpito in pieno da Yamanaka. Il romano, ad Assen, è scivolato e poi colpito in pieno da Furusato e Adrian Fernandez che lo seguivano in gara.

Il pilota, in lacrime, è stato subito soccorso e trasportato al centro medico. Si temeva qualcosa di molto peggio vista la gravità dell’incidente e dell’impatto ma per fortuna è stato sempre cosciente e non è in pericolo di vita. Certo, dovrà restare fermo a lungo perché gli è stata riscontrata la rottura della tibia della gamba destra.

“Ha una gamba rotta ma è cosciente, in generale sta bene“, ha detto Marco Grana del team Sic58. Pochi minuti fa è arrivata l’ambulanza che sta conducendo il giovane pilota all’ospedale di Groningen.