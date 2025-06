Il Palmeiras vola ai quarti di finale del Mondiale per Club: ha battuto il Botafogo.

Il Mondiale per Club ha la sua prima squadra qualificata ai quarti di finale: il Palmeiras. Il club brasiliano ha vinto 1-0 l’ottavo di finale tutto verdeoro contro il Botafogo. Alle due squadre non sono bastate i 90′ per prevalere sull’altra, il gol decisivo realizzato con il mancino da Paulinho è arrivato al 100′ nel primo tempo supplementare.

Il risultato finale rispecchia la superiorità manifestata dalla squadra allenata da Abel Ferreira soprattutto nei 90′ in cui ha tirato ben 16 volte contro le 4 degli avversari. Nonostante il vantaggio, i tifosi del Palmeiras hanno sudato freddo nel finale a causa dell’espulsione al 116′ del loro capitano, Gustavo Gomez. Il ‘Mariscal’, già ammonito, avrebbe ugualmente saltato i quarti poiché diffidato. Nonostante ciò, non è servito a nulla il forcing finale del Botafogo che non è riuscito a riprendere la partita nei minuti finali: tardiva la reazione, seppur ottima, dopo lo svantaggio.

Mondiale per Club, Palmeiras ai quarti di finale: chi affronterà

Il Palmeiras, come detto, è la prima squadra qualificata ai quarti di finale della prima edizione allargata a 32 squadre del Mondiale per Club.

La compagine brasiliana, che – inserita nel gruppo A con Inter Miami, Porto e Al Ahly- ha concluso al primo posto la fase a gironi, al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tutta europea tra Chelsea e Benfica che si disputerà questa sera alle 22:00.