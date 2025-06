Pio Esposito può cambiare totalmente il mercato dell’Inter: Marotta ha preso una decisione, i nerazzurri piazzano un altro colpo

Prima da titolare con gol: Pio Esposito non poteva chiedere di meglio per il suo debutto dal primo minuto con la maglia dell’Inter al Mondiale per club. La rete contro il River Plate, arrivata dopo l’assist a Valentin Carboni contro i giapponesi dell’Urawa Red, ha consentito ai nerazzurri di prendersi il primo posto nel girone ed ha portato i riflettori sul 20enne attaccante, rientrato dal prestito allo Spezia.

Per Pio Esposito la rete al Mondiale potrebbe rappresentare una svolta importante per la sua carriera: prima, infatti, era quasi scontato il suo addio alla squadra nerazzurra, con l’ipotesi di un altro anno in prestito, magari in qualche compagine di Serie A, per acquisire esperienza e tornare pronto ad un ruolo da protagonista all’Inter. Ora le cose sono profondamente cambiate e il giovane attaccante è destinato alla permanenza.

Sembra ormai una decisione presa: niente più addio per Pio Esposito che resterebbe nel quartetto di attacco formato anche da Lautaro Martinez, Thuram e, probabilmente, Bonny che prenderebbe il posto di Taremi, destinato alla partenza. In questo modo, Marotta e Ausilio potrebbero evitare l’acquisto di un’altra punta, come invece si era deciso da piani origina. Si era parlato di Hojlund, anche se la richiesta del Manchester United aveva raffreddato la pista.

Inter, resta Esposito: colpo non in attacco

Con la conferma di Pio Esposito, anche l’idea dell’attaccante danese è destinata ad andare in soffitta e l’Inter potrebbe rinunciare all’acquisto di un altro rinforzo in avanti.

In questo modo, il budget inizialmente preventivato per l’acquisto di due attaccanti potrebbe essere dirottato altrove. In difesa, ad esempio, dove la squadra di Chivu ha bisogno di nuovi innesti per ringiovanire il reparto. Ecco allora che Marotta e Ausilio potrebbero pensare ad alzare l’offerta al Parma per Leoni, grande obiettivo difensivo della società. Ma non è da escludere un intervento a centrocampo, vista la situazione di Calhanoglu.

Insomma, l’esplosione di Pio Esposito potrebbe dare una spinta in più al calciomercato dell’Inter: con i soldi risparmiati per l’acquisto di un attaccante, ecco che la dirigenza nerazzurra potrebbe dirottare le risorse finanziarie su un altro colpo, tra difesa e centrocampo, per rendere ancora più competitiva la rosa nerazzurra del prossimo anno.