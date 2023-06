Atp/Wta ‘s-Hertogenbosch 2023: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 12 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 12 giugno del torneo combined di Hertogenbosch 2023. In attesa dell’esordio di Jannik Sinner, in programma nella giornata di mercoledì, c’è da segnalare il ritorno in campo di Milos Raonic. Per il canadese terzo match di giornata contro il serbo Kecmanovic. Esordio anche per alcune delle favorite del tabellone femminile, ovvero Kudermetova, Azarenka e Samsonova.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – Kudermetova vs Riske-Amritraj

Non prima delle 12:30 – Azarenka vs Stevanovic

Non prima delle 14:30 – Raonic vs Kecmanovic

a seguire – Hijikata vs Brouwer

COURT 1

Ore 11:00 – Huesler vs Cressy

a seguire – Humbert vs Kubler

a seguire – Papadakis vs Samsonova

a seguire – Bektas va Galfi

COURT 3

Ore 11:00 – Minnen vs Ponchet

a seguire – Bonaventure vs Zhao