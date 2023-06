Highlights Djokovic-Ruud 7-6 6-3 7-5, finale Roland Garros 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 9

Se c’è una cosa che ci ha insegnato questo Roland Garros 2023, bene è la seguente: Novak Djokovic è definitivamente il più grande tennista della storia. Adesso non gli manca più nessuno tra i grandi record e gli acerrimi rivali Roger Federer (ritiratosi) e Rafael Nadal (ormai in declino fisico) sono ben staccati. Il serbo vince il Roland Garros 2023 battendo Casper Ruud 7-6 6-3 7-5 e si prende il 23esimo titolo Slam della sua leggendaria carriera, numero che nessun atleta uomo è mai riuscito a raggiungere nella storia. Ma non è tutto: si tratta del suo terzo Roland Garros e, così, il 36enne di Belgrado diventa l’unico uomo di sempre in grado di vincere tutti gli Slam almeno tre volte, completando il cosiddetto Triple Career Grand Slam. Già recordman per numero di settimane spese come numero 1 del mondo (387), Djokovic tornerà primo nel ranking dopo questo torneo e lascerà Parigi da numero 1 anche nell’ATP Race, la classifica che tiene conto dei risultati dell’anno solare e che serve ai giocatori per qualificarsi alle Nitto ATP Finals di Torino. Riviviamo, dunque, i momenti salienti di questo match con la clip degli highlights.