Atp/Wta Pechino 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 27 settembre con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 27 settembre per quanto riguarda il torneo combined Atp 500 e Wta 1000 di Pechino 2024. Fa il suo debutto sul cemento cinese Lorenzo Musetti, che sfida il qualificato Bergs. In campo anche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, tra gli altri, mentre al femminile va in scena il secondo turno della parte bassa del tabellone con Gauff, Pegula e Kalinskaya in campo. C’è anche Naomi Osaka, che sfida Putintseva.

CAPITAL GROUP DIAMOND STADIUM

Ore 05:00 – (SE) Shang vs (WC) Bu

Non prima delle 07:00 – (32) Kudermetova vs Xin. Wang

a seguire – Parry vs (2) Pegula

Non prima delle 13:00 – Davidovich Fokina vs Zhang

a seguire – Burel vs (4) Gauff

LOTUS STADIUM

Ore 05:00 – (6) Navarro vs (WC) Zhang

a seguire – Monfils vs (3) Medvedev

Non prima delle 09:00 – Mpetshi Perricard vs (2) Alcaraz

Non prima delle 11:00 – Osaka vs (21) Putintseva

a seguire – (4) Rublev vs (PR) Carreno Busta

MOON STADIUM

Ore 05:00 – (LL) Safiullin vs (WC) Wawrinka

a seguire – (Q) Bergs vs (6) Musetti

a seguire – (15) Badosa vs Tomova

a seguire – (14) Kostyuk vs Volynets

a seguire – (23) Frech vs (Q) Parks

BRAD DREWETT STADIUM

Ore 05:00 – Cerundolo vs (Q) Mensik

a seguire – (Q) Bautista Agut vs (LL) Rinderknech

a seguire – (7) Khachanov vs (LL) Carballes Baena

a seguire – (20) Fernandez vs Stearns

COURT 3

Ore 05:00 – Minnen vs (28) Potapova

a seguire – (26) Boulter vs Townsend

a seguire – (33) Dolehide vs Avanesyan

a seguire – (Q) Sramkova vs (22) Alexandrova

COURT 5

Ore 05:00 – (Q) Starodubtseva vs (27) Siniakova

a seguire – Kenin vs (12) Shnaider

A seguire – (Q) Baptiste vs (10) Kalinskaya