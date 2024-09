Luna Rossa da paura, vince la Youth America’s Cup: battuta American Magic nella regata finale

Straordinaria prova di forza di Luna Rossa, che si aggiudica la Youth America’s Cup 2024, la competizione di vela riservata agli equipaggi Under 25 e agli AC40. Grande trionfo per il quartetto azzurro composto dai timonieri Marco Gradoni, classe 2004 già velista dell’anno all’età di 15 anni e adesso nell’olimpo di questo sport a venti, e Gianluigi Ugolini, due volte viccampione del mondo Nacra 17, e dai trimmer Federico Colaninno e Rocco Falcone, che in questi giorni di regate hanno dimostrato più e più volte di essere l’equipaggio più forte, dal momento che le barche della Youth sono tutte identiche tra loro, a differenza dell’America’s Cup “dei grandi”.

Dopo tanti giorni dedicate alle varie regate di flotta, per assegnare il titolo c’è una finalissima in gara secca col formato del match race. La barca italiana ci arriva avendo concluso nel penultimo atto disputato tre regate in seconda posizione e una al primo posto, si è così guadagnandata l’approdo alla finalissima con undici punti di vantaggio su American Magic. Tutto però si azzera per vincere il trofeo e ogni sorpresa può essere dietro l’angolo, ma l’avvio è positivo per gli azzurri, visto che gli americani patiscono una penalità per essere entrati anzitempo nel campo di pre-regata. La barca italiana parte molto bene e gira al primo cancello con ventidue secondi dopo il lato di bolina, bene anche nel secondo lato, quello di poppa, e il vantaggio oscilla sempre tra i 300 e i 400 metri, assolutamente gestibile senza commettere errori. Splendido il giro di boa del gate numero 3, molto fluido con la randa che non si muove, e così il margine continua a mantenersi molto alto, più di 30 secondi. Il quartetto azzurro non sbaglia nulla negli altri due lati di poppa e nel restante lato di bolina, se non a pochi metri dal traguardo con il muso in acqua per pochi istanti, e si invola verso una vittoria di enorme prestigio oltre che meritata con un vantaggio finale di 36 secondi.

Questo il commento di un emozionato Marco Gradoni: “E’ stata una settimana bellissima, sapevamo che c’erano barche che potevano batterci, aabbiamo navigato meglio degli altri team e siamo contentissimi. E’ un momento fantastico. Abbiamo lavorato molto duro per questo, finalmente il risultato è arrivato”. Così invece Gigi Ugolini: “Difficile spiegare questo momento, non me ne rendo ancora conto”.