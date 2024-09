Atp/Wta Pechino 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 28 settembre con Sinner e Paolini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 28 settembre per quanto riguarda il torneo combined Atp 500 e Wta 1000 di Pechino 2024. Ben quattro azzurri impegnati sul cemento cinese per il loro match di secondo turno. Jasmine Paolini, Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto scenderanno tutti in campo alle 05.00 italiane, mentre Jannik Sinner sfiderà Safiullin come terzo match sul campo principale.

CAPITAL GROUP DIAMOND STADIUM

Ore 05:00 – (3) Paolini vs Tauson

a seguire – (1) Sabalenka vs (Q) Sawangkaew

a seguire – (1) Sinner vs (LL) Safiullin

Non prima delle 13:00 – (LL) Rakhimova vs (5) Zheng

Non prima delle 14:30 – Mannarino vs (3) Medvedev

LOTUS STADIUM

Ore 05:00 – Cobolli vs (Q) Kotov

a seguire – Lehecka vs Bautista Agut

Non prima delle 09:30 – (30) Yuan vs Muchova

a seguire – (18) Keys vs (Q) Sorribes Tormo

a seguire – Golubic vs (16) Vekic

MOON STADIUM

Ore 05:00 – (11) Samsonova vs Bucsa

a seguire – (WC) Wei vs (13) Haddad Maia

Non prima delle 09:30 – Krueger vs (29) Sun

a seguire – (17) M.Andreeva vs Begu

BRAD DREWETT STADIUM

Ore 05:00 – Cocciaretto vs (24) Mertens

a seguire – Cristian vs (7) Krejcikova

a seguire – (25) Yastremska vs Podoroska

COURT 3

Ore 05:00 – (9) Kasatkina vs (LL) Fett

a seguire – Osorio vs (34) Anisimova

COURT 4

Ore 05:00 – Uchijima vs (31) Linette