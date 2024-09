Atp Pechino 2024, Alcaraz sbotta dopo il warning: “Questo non è tennis”

Nel corso del match di primo turno dell’Atp 500 di Pechino contro Mpetshi Perricard, Carlos Alcaraz ha ricevuto ben due warning per time violation. Dopo il primo ha polemizzato: “Non c’è tempo per niente“. Dopo il secondo, ricevuto sul 5-4 – quando serviva per il primo set – lo spagnolo si è confrontato con l’arbitro, la rumena Raluca Andrei. “Non posso giocare a tennis in questo modo. Questo non è tennis. Cosa sono, i 100 metri piani? – ha detto Alcaraz – Non mi hanno mai dato un warning in tutta la mia vita“.

Intervenuto in conferenza stampa a fine match, Alcaraz ha commentato l’accaduto: “Ero arrabbiato per quello che stava succedendo perché sentivo di non avere tempo tra un punto e l’altro: dovevo correre e non potevo prendermi il tempo per respirare o riposarmi. Ad esempio dopo aver chiuso un punto in rete e non ho avuto il tempo di andare a prendere l’asciugamano e seguire la mia routine: questo mi ha fatto arrabbiare“.