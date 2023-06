Atp/Wta Eastbourne 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 27 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 27 giugno del torneo combined Atp/Wta di Eastbourne 2023. In campo ben quattro nostri rappresentanti, due al maschile e due al femminile. Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Jasmine Paolini e Camila Giorgi proveranno a superare il round d’esordio e conquistare un posto negli ottavi di finale.

CENTRE COURT

Ore 12:00 – Broady vs Choinski

a seguire – Martic vs Boulter

a seguire – Pera vs (5) Gauff

Non prima delle 17:00 – Zhang vs (7) Sonego

COURT 1

ore 12:00 – Paolini vs (4) Jabeur

Non prima delle 13:30 – M.Ymer vs (9) Van De Zandschulp

a seguire – Galan vs Cressy

Non prima delle 17:00 – (3) Pegula vs Zheng

COURT 2

Ore 12:00 – Cecchinato vs McDonald

a seguire – (7) Kvitova vs Ostapenko

a seguire – Brengle vs (2) Garcia

a seguire – (10) Krejcikova vs Wang

COURT 4

Ore 12:00 – Bouzkova vs (8) Haddad Maia

a seguire – Giorgi vs Potapova