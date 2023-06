Calciomercato Napoli: interesse per Nandez, lo rivela il suo agente

Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez piace al Napoli. Oggi lo ha rivelato il suo agente Pablo Bentancur, intervistato da un’emittente radio, spiegando che la squadra di Rudi Garcia sarebbe interessata all’acquisto dell’uruguaiano. Il Napoli sarebbe disposto a spendere un cifra non superiore ai 10 milioni, mentre il club sardo ne chiederebbe 18. Il contratto con il Cagliari scade nel 2024. La società deve quindi decidere se prolungare il contratto o se trattare con il Napoli per evitare di perdere Nandez a zero nella prossima estate.