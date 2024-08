Atp Winston-Salem 2024, Sonego: “Orgoglioso di me stesso, ho giocato bene”

“Sono molto orgoglioso di me stesso, ho giocato molto bene in finale. E’ un momento molto emozionante per me, è il primo titolo dell’anno. Voglio dire grazie al mio team, alla mia famiglia e alla mia fidanzata per il supporto“. Questo il commento a caldo di Lorenzo Sonego dopo la vittoria in finale contro Michelsen nell’Atp 250 di Winston-Salem 2024, che gli ha regalato il quarto titolo in carriera a livello Atp.

Il tennista azzurro ha poi preso nuovamente la parola in occasione della cerimonia di premiazione: “Non ho parole, è un momento incredibile: sono molto orgoglioso di me stesso. E’ un momento davvero bello per me. Faccio le congratulazioni ad Alex e al suo team per la settimana e il torneo. Ringrazio anche il mio team, un team divertente, con cui mi godo ogni singolo momento dentro e fuori dal campo. Grazie infine a tutte le persone – italiane e americane – sugli spalti e all’organizzazione… non mi ricordo i nomi di tutti, sono confuso. Voglio solo festeggiare“.