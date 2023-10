Atp Vienna, Sinner: “Attento ai dettagli. Devo alzare comunque il livello”

Dopo la vittoria agli ottavi contro Sonego all’Atp 500 di Vienna, Jannik Sinner ha parlato di cosa dovrà fare per finire bene ed in crescendo la stagione tennistica che lo vedrà alle Nitto Atp Finals di Torino. Queste le parole di Sinner dopo la vittoria nel derby italiano.

Sinner a Tennis TV: “Sono molto contento di come ho giocato i punti importanti. Con Lorenzo ci conosciamo bene e quindi credo di aver fatto la differenza in questo. Sto lavorando per migliorare in tutto quello che faccio e quindi sono molto attento ai particolari. ono cose su cui sto lavorando da tempo e anche in questo match ho cercato di farlo anche per non dare troppi riferimenti a Sonego che sa quali siano le mie caratteristiche. Mi fa piacere che ci sia una crescita anche da questo punto di vista. Devo tenere alto il livello di concentrazione perché so che in questo modo posso esprimermi al meglio. Chiaramente, più avanti si va e più dovrò salire di livello per arrivare in fondo“.