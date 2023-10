Atp Vienna 2023, Sonego ripescato come lucky loser: sfiderà Cerundolo al primo turno

Lorenzo Sonego raggiunge Sinner, Arnaldi e Musetti nel main draw dell’ATP di Vienna. Il tennista piemontese, che nel 2020 nella capitale austriaca riuscì a battere il numero uno al mondo Novak Djokovic prima di perdere in finale contro Andrey Rublev, è stato infatti ripescato come lucky loser. Ieri aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni in tre set contro il francese Alexandre Muller, ma il forfait dello statunitense Mackenzie McDonald ha regalato un’altra chance all’azzurro. Sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo in un match che sul veloce indoor è alla sua portata.