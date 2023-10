Torino, crack Schuurs: c’è la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

Il Torino perde uno dei suoi giocatori più importanti. Come si temeva sin dal momento dell’infortunio occorso durante la sfida contro l’Inter, Perr Schuurs dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per diversi mesi. “Gli esami strumentali eseguiti su Perr Schuurs hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica”, si legge in una nota del club granata.