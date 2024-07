Atp Umago 2024, Arnaldi out al primo turno: Muller vince in due set

Matteo Arnaldi è uscito di scena dall’Atp 250 di Umago 2024 per mano di Alexandre Muller, attraverso il risultato di 7-6(8), 6-4. Ritorno alla vittoria rimandato per il tennista italiano, a secco di successi da più di un mese (l’ultima volta al primo turno del Queen’s contro Ugo Humbert): momento grigio nel circuito maggiore, anche sul rosso dove ha inanellato ottime prestazioni quest’anno. Al secondo turno, Muller sfiderà uno tra Lorenzo Sonego e Mili Poljicak, l’uno contro l’altro all’esordio sulla terra battuta croata. Ottima la prima apparizione del tennista francese, mentre passo falso da dimenticare per l’atleta nato a Sanremo verso le Olimpiadi sul rosso di Parigi.

IL RACCONTO DI ARNALDI-MULLER

Il primo set si è sviluppato con un fragile equilibrio a governare sino al 3-3, sebbene ci fossero dei segnali di svolta da un momento all’altro. Break in favore di Muller nel settimo game, peraltro a zero, propiziato da una risposta vincente di dritto e concretizzato con un colpo in spinta da fondocampo non contenuto da Arnaldi: 4-3. Reazione e contro-break dell’azzurro al termine del decimo game, con un drittone lungolinea a esaltare sia il tennista italiano che il pubblico presente in Croazia per il 5-5 in extremis. Allarme rosso per il tennista italiano nel corso dell’undicesimo game, con due palle break da annullare; prima con un ace e poi con una buona copertura della rete, l’atleta nato a Sanremo si è assicurato quantomeno il tie-break. Tie effettivamente disputatosi: una vera e propria lotta tra i due giocatori, con set point da ambedue le parti (due in favore di Arnaldi), ma ad avere la meglio è stato il francese grazie a una diligenza più accentuata in uscita dal servizio, specialmente sul lato del rovescio, per il 7-6(8).

Il secondo set è iniziato sulla falsariga del primo, con Muller ordinato al servizio e nei colpi in uscita da esso, mentre Arnaldi efficace soprattutto in lotta da fondocampo sino alla conclusione del suo primo turno di battuta. Primo strappo in favore di Muller, nel quarto game, per il 3-1 in suo favore dopo diversi e gravi errori in spinta di Arnaldi: l’azzurro ha forzato troppo cercando di dominare il gioco, perdendo fiducia man mano. Reazione rabbiosa, d’orgoglio, con tanto di “Basta!” da parte di Arnaldi nel quinto game; da 40-15 al break per l’italiano, bravo a non mollare mai, soprattutto sul lato sinistro del campo, per il 3-2. Ribaltamenti di fronte continui sino al 5-4 in favore di Muller, con palla break annullata dal francese nel miglior momento di Arnaldi. Il sanremese è tornato al servizio nel nono game, concedendo ben sei match point all’avversario, quasi sempre cedendo il passo con errori non forzati alla ricerca del vincente. La volontà di comandare gli scambi non ha premiato Arnaldi, in fin dei conti sconfitto con un 6-4 finale a causa di un errore con il rovescio incrociato.