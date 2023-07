Un bilancio agrodolce quello delle ultime batterie dei Mondiali di nuoto 2023 di Fukuoka. Le notizie migliori arrivano da Sara Franceschi, alla prima finale iridata nei 400 misti. La 23enne livornese ferma il cronometro in 4’38″89 e supera il turno con il sesto tempo nella classifica comandata dall’australiana Jenna Forrester (4’35″88). “Ho cercato di fare mia la mia gara – le parole di Franceschi – Passando piano nelle frazioni a delfino e dorso e spingendo di più a rana e stile libero. Fare i 400 misti all’ottavo giorno di gare è tosta. Aver raggiunto la finale è il primo step. Sono qui per provarci fino all’ultimo e nel pomeriggio andrò in gara con la voglia di fare ancora meglio”.

Delusione, invece, per le due staffette 4×100 mista. Quella maschile, campione in carica, è la prima degli esclusi con il nono tempo: Ceccon, Martinenghi, Codia e Frigo non vanno oltre il 3’33″54, 27 centesimi di troppo rispetto alla Gran Bretagna. Eliminate anche Panziera, Carraro, Bianchi e Morini con l’undicesimo tempo (4’00″67), a oltre 2 secondi dal crono del Giappone ottavo.

Dalle 13 italiani al via le ultimi finali della rassegna iridata con tanta Italia a caccia di medaglie: Ceccon nei 50 dorso, Pilato e Bottazzo nei 50 rana e Franceschi nei 400 misti.