Atp Tokyo 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 ottobre

Il programma di giovedì 19 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Tokyo 2023. Si concludono gli ottavi di finale con due match in sessione diurna e altrettanti in sessione serale. Si parte con Garin contro Popyrin, poi De Minaur sfida Schwartzman. Dalle 11:00 spazio al numero uno Fritz contro Mochizuki e in chiusura di programma Zhang-Karatsev. Di seguito l’ordine di gioco completo.

COLOSSEUM

Ore 04:00 – (Q) Garin vs Popyrin

a seguire – (4) De Minaur vs Schwartzman

Ore 11:00 – (1) Fritz vs (WC) Mochizuki

a seguire – Zhang vs Karatsev