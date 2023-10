Euro 2024, paradosso Irlanda: per avere speranze di qualificarsi deve perdere con l’Olanda

Paradosso Uefa, uno dei tanti, e così una squadra deve sperare di perdere una partita per provare a restare in corsa per Euro 2024. E’ il caso, abbastanza surreale, dell’Irlanda, che non può più qualificarsi tramite il girone ma che può ancora sperare di giocare gli spareggi tramite i risultati della Nations League, dove sarebbe ripescata qualora si liberassero alcuni posti di chi la precede. Per far ciò, però, incredibilmente, la formazione biancoverde può solo perdere contro l’Olanda, in modo tale da evitare che la Grecia possa qualificarsi.

Nella speciale classifica per gli spareggi, infatti, sia l’Olanda che la Grecia sarebbero in corsa come l’Irlanda, ma gli oranje si trovano davanti agli irlandesi (quarta contro ventiseiesima nel ranking) e questo vorrebbe dire addio speranze per i ragazzi di Kenny. Ma se l’Olanda arriverà tra le prime due, e dunque si qualificherà per Euro 2024 in modo diretto, allora ecco che gli ellenici sarebbero una delle squadre contro cui duellare, ma in questo caso sarebbero gli irlandesi davanti nel ranking (ventiseiesima contro trentaquattresima). Con una sconfitta contro l’Olanda, che poi dovrebbe semplicemente battere Gibilterra per il secondo posto nel girone, dunque, gli irlandesi si darebbero ancora una chance, che sarebbe preclusa qualora fosse la Grecia a qualificarsi a discapito degli olandesi: e l’Eire può essere ago della bilancia a proprio favore, anche se si entra in discorsi molto fumosi e che poco hanno a che vedere col calcio.

In ogni caso, in questo modo l’Irlanda si darebbe sì ancora delle piccole speranze, ma nell’ambito di un complesso meccanismo che difficilmente, comunque, potrà spalancare le porte degli spareggi: questo perché, in ogni caso, dovranno qualificarsi direttamente agli Europei tutte le squadre della Lega A di Nations League (compresa l’Italia ancora in bilico), per la precisione 14 su 16 perché Repubblica Ceca e Polonia e Galles e Croazia sono in corsa tra di loro e una escluderà l’altra, mentre tra le squadre della Lega B dovranno riuscirci Israele, Serbia, Islanda e una tra Finlandia e Slovenia che giocano nello stesso girone, oltre alla già qualificata Scozia. A quel punto, ma solo a quel punto, con l’Estonia dentro per il ripescaggio dedicato a una formazione della Lega D, ci sarebbero altri quattro posti vacanti per gli spareggi da riassegnare tramite ranking: la quarta della lista, stando alle classifiche attuali dei gironi, sarebbe proprio l’Irlanda.