Atp Sofia 2023, Musetti subisce un’altra eliminazione al primo turno: passa Draper in due set

In attesa delle Finals di Coppa Davis, la stagione sul circuito ATP di Lorenzo Musetti non si chiude nel migliore dei modi. Per l’azzurro, testa di serie numero uno nel torneo 250 di Sofia, arriva un’altra eliminazione al primo turno. A eliminarlo è il britannico Jack Draper con il punteggio di 7-5 6-2, con il toscano che invece incassa la quarta sconfitta consecutiva. Eppure il match era partito nei binari giusti, con un break in apertura e mantenuto dall’allievo di Simone Tartarini fino al 4-3. Poi, il buio. Lorenzo subisce il controbreak che riporta in parità il set, sul 5-5 non sfrutta una palla break e nel dodicesimo game finisce per cedere di nuovo la battuta e con essa il set per 7-5. Nel secondo parziale c’è poca storia, Draper sale subito sul 3-0 in suo favore e sul 5-2 effettua un altro break che chiude la contesa sul 6-2.