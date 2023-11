Formazioni ufficiali Copenaghen-Manchester United, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Copenaghen-Manchester United, sfida valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La squadra di casa cerca la rivincita dopo la sconfitta un po’ casuale dell’andata, in cui le chance non sono mancate ma ad avere la meglio era stata la squadra di Ten Hag, guidata dalla coppia Onana-Maguire. Match fondamentale in chiave qualificazione anche per i Red Devils, che non possono permettersi passi falsi. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 8 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI COPENAGHEN-MANCHESTER UNITED

COPENAGHEN: In attesa

MANCHESTER UNITED: In attesa