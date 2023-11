Tifosi Benfica lanciano fumogeni su rivali Real Sociedad e Taylor lascia proseguire. I baschi: “Vergognatevi”

Lancio di fumogeni da parte dei tifosi del Benfica su quelli della Real Sociedad a Donostia-San Sebastian e l’arbitro Taylor lascia proseguire nonostante sugli spalti stesse succedendo letteralmente il finimondo. La partita ha ben poco da dire visto il 3-0 prematuro nel primo tempo, ma tra le tifoserie si innesca il caos con i portoghesi che prendono di mira i padroni di casa che siedono affianco nella stessa porzione di stadio. E l’arbitro Taylor, famoso per la finale Roma-Siviglia a Budapest, lascia proseguire nell’incredulità generale, fermando il gioco solo in un secondo momento per parlare col delegato Uefa e dire che al successivo lancio di fumogeni la partita si sarebbe fermata.

Successivamente, la squadra basca si è fatta sentire sul proprio account X ufficiale: “Vergogna tifosi del Benfica” in maiuscolo è la dura presa di posizione.