Atp Santiago 2023, Bonadio ottiene la prima vittoria nel circuito maggiore: battuto Galan

Prosegue la marcia di Riccardo Bonadio che all’Atp di Santiago, alla sua prima esperienza in un tabellone principale del circuito maggiore, batte in due set 6-5 7-6(5) il colombiano Daniel Elhai Galan, n.83 del ranking. Un successo solido, confezionato in un’ora e quarantotto minuti, sulla terra rossa di Santiago del Cile che proietta il 29enne azzurro al secondo turno, dove dovrà vedersela contro il vincente del confronto tra il serbo Laslo Djere, n.55 del ranking e sesto favorito del seeding, ed il portoghese Joao Sousa. Per Bonadio il biglietto da visita è di quelli giusti, con una sola palla break concessa. Nel primo set l’azzurro strappa il servizio nel terzo gioco (2-1) alla seconda chance e difende il break di vantaggio, per poi allungare nel settimo. Subito dopo restituisce uno dei due break (5-3), ma riesce a chiudere sul 6-3 con una reazione immediata. Nel secondo set, non si registrano palle break nei primi nove game, ma nel decimo Galan è costretto ad annullare due match-point consecutivi (5-5). Si va così al tie-break, dove Bonadio chiude sul 7-5. Oggi è il giorno di Fabio Fognini (impegnato con l’argentino Tomas Martin Etcheverry) e di Marco Cecchinato (al debutto con l’altro argentino Facundo Bagnis). Partirà direttamente al secondo turno Lorenzo Musetti.