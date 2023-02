Nba, Banchero trascina Orlando a New Orleans. Boston ko a New York

di Mattia Zucchiatti 32

Paolo Banchero si prende la copertina della notte italiana della regular-season dell’Nba. Il ventenne di Seattle, con passaporto italiano, chiude un febbraio con luci e ombre e trascina gli Orlando Magic alla vittoria in trasferta sul parquet di New Orleans. Nel 101-93 inflitto ai Pelicans, l’azzurro, prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, si prende una larga fetta di merito grazie ai suoi 29 punti (con 10/18 dal campo, 9/11 ai liberi), 8 rimbalzi e 4 assist in 35 minuti di impiego. Tra i padroni di casa, Ingram ne realizza 25 e McCollum 18. Prova di continuità superata per i New York Knicks, che superano i Boston Celtics per 109-94 e salgono al quinto posto nella Eastern Conference grazie al sesto successo di fila. Vittoria casalinga dei Charlotte Hornets, che superano i Detroit Pistons per 117-106 nonostante i 23 punti realizzati da Diallo e Wiseman. Sconfitta per i Philadelphia 76ers contro i Miami Heat, vincente per 101-99. Tra gli autori di una doppia doppia, Embiid (27-12), Harden (20 e 12 assist) e Butler (23-11-9), è il 33enne texano a sorridere grazie anche al canestro decisivo. Per Miami è il ritorno alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.

I risultati

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 117-106

Philadelphia 76ers-Miami Heat 99-101

New York Knicks-Boston Celtics 109-94

New Orleans Pelicans-Orlando Magic 93-101