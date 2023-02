Highlights e gol FeralpiSalò-Pordenone 1-1: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Redazione 7

Gli highlights e le azioni salienti di FeralpiSalò-Pordenone, match della ventottesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Pittarello apre al 42′ su rigore, ma un minuto dopo è Pinato a rispondere con la rete che fissa il risultato sul pareggio. La Feralpi sale in vetta a quota 51 punti in classifica, ma fallisce il sorpasso.