Impresa di Mattia Bellucci a Rotterdam. Nell’Atp 500 olandese il tennista lombardo firma l’upset di giornata battendo in tre set la testa di serie numero 2 Danil Medvedev. 6-3 6-7(6) 6-3 il punteggio a favore del 23enne di Busto Arsizio, che in quasi tre ore di gioco ha conquistato la vittoria più prestigiosa della sua carriera (prima contro un top ten). Gioco spumeggiante, palle corte e tante variazioni in termini di intensità, che hanno messo in grande difficoltà Medvedev soprattutto dal lato del dritto, che ha portato a un quantitativo consistente di errori soprattutto con il lungolinea. Prosegue il digiuno di titoli Atp del numero 7 del mondo che, dopo un 2024 a secco di trofei, non sta dando segni di risveglio. Bellucci raggiunge per la prima volta i quarti di finale in un torneo Atp e affronterà il vincente del match tra Griekspoor e Tsitsipas.

La partita

Apertura di match subito in salita per Bellucci, che è costretto ad annullare una palla break per muovere il punteggio sull’1-0. Tante variazioni e cambi di ritmo e si procede spediti fino al 4-3 per l’azzurro con Medvedev al servizio. Due doppi falli del russo aprono la strada del primo set a Bellucci, che non se lo fa dire due volte e chiude 6-3 in 41 minuti.

Nel secondo set Medvedev sale di intensità, dopo aver salvato una palla break sull’1-1, e allunga sul 4-1 conquistando il primo break del match. Dopo aver rischiato il 5-1, Bellucci ritrova smalto e torna on serve togliendo la battuta all’avversario sul 4-2. Il 23enne lombardo salva due palle break e completa la rimonta sul 4-4. Un’altra palla break salvata (anche set point) sul 5-4 e si arriva al tie-break. Tie-break in cui Medvedev si scompone e va giù 4-1. Il braccio di Bellucci sente per la prima volta la pressione il russo rimonta fino al 5-5. Bellucci ha un match point sul servizio di Medvedev, ma il vincitore degli Us Open 2021 non trema e pareggia i conti sul 6-6 e va a set point sul 7-6. Un dritto in corridoio dell’italiano permette al russo di salvarsi in corner e andare al terzo set.

Nel terzo parziale gli equilibri sembrano ben definiti: Medvedev a fare la partita e Bellucci in costante affanno. L’azzurro è bravo a resistere e a salvare palle break nel primo (2) e nel secondo (4) game al servizio. Medvedev non è nel suo momento migliore di carriera e sul 4-3 Bellucci e 30-30 sbaglia in lunghezza due dritti mandando l’italiano a servire per il match. Nervosismo per il russo che, dopo aver lanciato in aria la racchetta sul 30-0, è costretto a cedere il passo per 6-3.