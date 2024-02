Atp Rotterdam 2024, Sinner in scioltezza all’esordio: 6-3 6-3 a Van De Zandschulp in meno di 1h e 30′

Jannik Sinner torna in campo a diciassette giorni di distanza dal trionfo agli Australian Open e impiega solamente 1h e 27′ per superare il primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam. La testa di serie numero uno del tabellone olandese dispiega senza troppi patemi del beniamino di casa Botic Van De Zandschulp, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-3. Non ha avuto neanche bisogno di liberarsi di un po’ di ruggine l’altoatesino, apparso invece sul pezzo sin dai primi punti di una partita controllata dall’inizio alla fine. Primo step superato, prosegue l’imbatibilità stagionale e ora si torna a giocare tra meno di 24 ore, domani sera – sempre alle 19:30 – contro un avversario ostico quale Gael Monfils.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – L’olandese parte nel modo giusto, con tre aces nel turno d’apertura per tenere il servizio. Jannik a sua volta mantiene la battuta a trenta e già dal secondo game di risposta inizia farsi pericoloso. Van De Zandschulp sull’1-1 risale da 15-40 e tiene ai vantaggi dopo aver annullato in totale tre palle break, ma sul 2-2 l’azzurro se ne procura una quarta e questa volta non perdona, passando l’avversario a rete con il dritto. Sinner è inavvicinabile alla battuta, tiene a zero i suoi due giochi successivi e con un altro ottimo turno di risposta ottiene un secondo break e chiude il set 6-3.

Sinner inizia la seconda frazione perdendo in pochi secondi gli stessi punti che aveva concesso in tutto il primo set, ovvero tre. Si ritrova 0-40 nel primo game, ma senza alcuna pressione, un punto alla volta, riesce a risalire e a portarsi sull’1-0. Vincere i punti fondamentali spesso è ciò che differenzia i campioni dai buoni giocatori e infatti nel gioco successivo Van De Zandschulp da 40-15 invece si fa togliere per la seconda volta di fila il servizio. Sinner sale sul 6-3 3-0, poi sul 4-1. Sul 4-2 va 0-15 alla battuta, ma si inventa un dritto in cross che ha del clamoroso e con quattro punti di fila riesce a consolidare il vantaggio. Nell’ottavo game Van De Zandschulp riesce a cancellare un paio di match point grazie al servizio, ma sul 5-3 non può nulla. Game di servizio impeccabile di Sinner che vola agli ottavi.