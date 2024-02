Atp Rotterdam 2024, Daniil Medvedev non difenderà il titolo a Rotterdam: “Il mio corpo non è pronto”

Non potrà esserci un rematch tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in quel di Rotterdam. Il tennista russo è stato infatti costretto a rinunciare al torneo ATP 500 olandese in programma la prossima settimana. “Purtroppo devo rinunciare al torneo di Rotterdam. Dopo una lunga trasferta australiana il mio corpo (e specialmente il mio piede destro) non è pronto per scendere in campo e difendere il titolo. Amo giocare a Rotterdam e non vedo l’ora di tornare nel 2025″, ha dichiarato l’attuale n°3 del ranking mondiale, che lo scorso anno aveva conquistato il titolo in finale su Sinner, che quest’anno sarà quindi la prima testa di serie del tabellone.