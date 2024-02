Serie C, Turris-Foggia si giocherà a porte chiuse

La partita tra Turris e Foggia, in programma allo stadio Liguori di Torre del Greco il prossimo 11 febbraio, si giocherà a porte chiuse. Lo ha disposto il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il provvedimento è stato emesso su analogo parere della questura, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del primo febbraio scorso, ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in gravi incidenti, da ultimo in occasione della gara d’andata tenutasi a Foggia lo scorso primo ottobre.