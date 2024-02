Nuoto, curiosità ai Mondiali di Doha: Giorgio Armani Nguichie Kamseu Kamogne in batteria nei 100 stile

C’è una storia curiosa ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Doha. Nella prima batteria dei 100 stile di stamattina, composta da tre soli nuotatori, era presente un camerunense, Giorgio Armani Nguichie Kamseu Kamogne: il suo nome segnalato in grassetto, avete letto bene, è composto dal nome e cognome del leggendario stilista italiano, nonché proprietario dell’Olimpia Milano. Il suo tempo non è granché: 1.02.20 non basta per entrare in semifinale, ma per l’appena sedicenne è un passo avanti rispetto a quanto fatto vedere a Fukuoka.