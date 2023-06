ATP Queen’s 2023, Musetti convince all’esordio: battuto Choinski in due set

Lorenzo Musetti gioca un buon match al proprio esordio nell’ATP 500 del Queen’s: la sesta forza del seeding si impone sulla wildcard di casa Jan Choinski per 6-4 6-2 e, dopo 1 ora e 14 minuti di bel tennis, si qualifica per il secondo turno nella manifestazione su erba londinese. Non era il più difficile match possibile, questo va detto, ma l’azzurro ha continuato a dimostrare di star facendo progressi su questa superficie, dando continuità alle buone cose messe in mostra la scorsa settimana a Stoccarda. La sua avventura sui prati inglesi proseguirà, negli ottavi di finale, contro l’ostico statunitense Ben Shelton: difficile fare un pronostico, considerando che l’americano sa interpretare benissimo i match sulle superfici rapide come questa.

L’inizio del match è molto equilibrato: break e controbreak tra terzo e quarto game, occasioni da ambo le parti e 3-3 il punteggio dopo 25 minuti molto combattuti. Da quel momento in poi, però, Musetti prende il largo: nel settimo gioco, il numero 16 del mondo piazza il break che fa la differenza in un set chiuso 6-4. Poi, un secondo set senza storia: Choinski tiene il servizio in apertura, poi l’italiano mette in fine ben cinque game uno dietro l’altro e si invola sul 5-1. Il vantaggio è netto, così come la differenza sul campo a livello tecnico-tattico: dopo 1 ora e 14 minuti, Musetti chiude con lo score di 6-4 6-2.