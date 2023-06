Atp Queen’s 2023, Alcaraz batte Dimitrov: prima semifinale su erba, lo attende Korda

Prima semifinale in carriera sull’erba per Carlos Alcaraz, che nei quarti di finale dell’Atp 500 del Queen’s ha superato con un doppio 6-4 Grigor Dimitrov nel match che ha chiuso il programma di giornata sui campi londinesi. Un successo meno netto rispetto al punteggio, dal momento che nel secondo set lo spagnolo ha dovuto recuperare dallo 0-3 iniziale e lo ha fatto alla grande con un eloquente parziale da 6-1 in proprio favore. Prosegue quindi il perfezionamento sull’erba, che sicuramente vede Alcaraz meno dominante rispetto alle altre superfici. In semifinale la testa di serie numero 1 affronterà un altro “Next Gen” come Sebastian Korda, che ha battuto l’idolo locale Cameron Norrie per 6-4 7-6(1). Il figlio d’arte statunitense non ha sfruttato inizialmente un break di vantaggio nel secondo set, ma ha poi dominato il tiebreak senza lasciare scampo al britannico.

Nell’altra parte del tabellone toccherà ad Alex De Minaur fare la figura dell'”anziano”, con i suoi 24 anni. L’australiano ha battuto un giocatore sempre insidioso sui prati come Adrian Mannarino per 6-4 4-6 6-4, nell’unico quarto di finale deciso al terzo set. Mannarino era riuscito a recuperare un break nel secondo set portando la partita al parziale decisivo, dove però i tre break subiti si sono rivelati davvero troppi. Sarà quindi De Minaur ad affrontare Holger Rune, giustiziere di Lorenzo Musetti nella giornata odierna.