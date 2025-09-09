Nell’ATP Pechino 500 che prenderà il via il prossimo 25 settembre sarà assente Alcaraz: Sinner pronto al riscatto, ecco gli avversari

Jannik Sinner si sta ancora leccando le ferite: agli US Open ha perso la finale contro l’eterno rivale Alcaraz ed ha ceduto anche lo scettro di numero uno del mondo dopo 65 settimane. L’altoatesino, però, non è certo tipo da scoraggiarsi, anzi. E’ già pronto a lanciare una nuova sfida, a riscattarsi e tornare ad incantare tutto il mondo.

Ecco perché sarà in gara a Pechino, nell’ATP 500 che prenderà il via il prossimo 25 settembre con finale prevista per l’1 ottobre. Al cemento cinese Sinner è particolarmente affezionato: due anni fa, infatti, da lìdiede il via alla scalata del ranking arrivando fino al primo posto.

In quell’edizione battè uno dietro l’altro Dimitrov, Alcaraz in semifinale e Medvedev in finale. Da lì, come detto, iniziarono le fortute dell’altoatesino. E Jannik, quindi, vuole ripartire proprio da lì per tornare a conquistare trofei.

ATP Pechino, i possibili avversari e gli italiani in gara

A Pechno non ci sarà Carlos Alcaraz. E così Sinner, con il numero uno del torneo, dovrà vedersela contro avversari non certo meno impegnativi, anzi. A partire da Zverev, per proseguire con l’australiano Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, i russi Karen Khachanov, Andrey Rublev e Medvedev e il ceco Jakub Mensik.

In tabellone Sinner non sarà l’unico italiano: iscritti, infatti, anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego oltre appunto a Musetti già citato. Sinner arriverà a Pechino dopo alcune settimane di preparazione intensa a Montecarlo, come peraltro ha annunciato: vedremo se questa sessione extra di allenamenti gli sarà utile per ritrovare lo smalto perso.