Le Azzurre vincono per manifesta superiorità contro Israele con il punteggio di 11-1: stasera gara già fondamentale contro la Repubblica Ceca

Un dominio totale. Avete presente il pazzo 5-4 contro Israele dell’Italia guidata dal CT Gattuso ieri sera? Bene, dimenticate completamente tutto. La squadra azzurra di softball è tutta di un’altra categoria (ed anche quella di Israele) e così nella seconda sfida contro la selezione dello Stato ebraico, si è vinto con meno ansie.

Le ragazze azzurre partono subito forte e guidano la gara già dal primo inning, chiuso con il punteggio di 2-0. Elisa Cecchetti firma una doppia e consente a Dayton di arrivare a casa base, poi Valida di Gasparotto che permette a Cecchetti di giungere a casa base. Altri due punti nel secondo inning grazie alla tripla di Alessandra Rotondo in battuta ed alla stessa giocatrice che raggiunge poi casa base dopo Fly ball di Dayton.

Il terzo inning si chiude con il primo – ed unico – punto delle israeliane arrivato su errore della nostra difesa in occasione del fly ball di Lewis.

Italia superlativa contro Israele: secondo posto in classifica

Nel quarto inning le azzurre si scatenano fino a conquistare la vittoria per manifesta superiorità dopo poco più di un’ora di gioco. Decisivi nel finale i run di Gasparotto e Koutsoyanopulos. In precedenza, in apertura di frazione, ottima difesa dell’Italia con Salzman eliminata nel tentativo di raggiungere la seconda base.

In battuta Vigna si è poi esaltata con una doppia che ha solo certificato la prestazione mostruosa della giocatrice. Doppia straordinaria anche per Piancastelli che aveva blindato il punteggio sul 6-1 prima del punto numero 7 arrivato con la singola di Longhi e Cecchetti a casa base.

Azzurre ora seconde in classifica nel girone X con due vittorie e una sconfitta all’attivo. E stasera alle 19.30 match contro la Repubblica Ceca padrona di casa per una sfida davvero molto impegnativa.